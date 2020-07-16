По итогам очередных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже белорусский рубль укрепился по отношению ко всем трем основным валютам. Информация о новых курсах появилась на официальном сайте БВФБ.
Евро стал дешевле на BYN 0,008 и сейчас стоит BYN 2,7366.
Доллар потерял BYN 0,0021 и теперь оценивается в BYN 2,3995.
А российский рубль подешевел на BYN 0,0242 до BYN 3,3677 за сотню.
Вчера доллар и российский рубль подешевели, евро подорожал.
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Биржа: белорусский рубль укрепился ко всем трем основным валютам
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