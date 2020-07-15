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Биржа: доллар и российский рубль подешевели, евро подорожал

По итогам очередных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар и российский рубль подешевели, евро подорожал. Информация о новых курсах валют появилась на официальном сайте БВФБ.


Евро подорожал на BYN 0,0014  до BYN 2,7445.

Доллар потерял BYN 0,0178 и сейчас стоит BYN 2,4016.

А российский рубль подешевел на BYN 0,0093 и теперь оценивается в BYN 3,3919 за сотню.
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Фото: Сергей ЛОЗЮК
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