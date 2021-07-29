На Белорусской валютно-фондовой бирже прошли предпоследние торги на этой неделе. По их итогам доллар вновь ослаб к национальной валюте, а евро и российский рубль, наоборот, укрепились. Новые курсы появились на официальном сайте БВФБ.
Евро окреп на BYN 0,0021 и теперь оценивается в BYN 2,9797.
Доллар потерял BYN 0,0111 и сейчас стоит BYN 2,5105.
Российский рубль стал дороже на BYN 0,0056 – до BYN 3,4323 за 100 российских рублей.
Вчера на бирже наблюдалась такая же картина: доллар подешевел, евро и российский рубль подорожали.
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Биржа: 29 июля доллар подешевел, евро и российский рубль подорожали
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