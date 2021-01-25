На первых торгах этой недели доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел. Новые курсы валют появились на официальном сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Евро подорожал на BYN 0,0151 до BYN 3,1137.
Доллар вырос на BYN 0,009 и теперь оценивается в BYN 2,5565.
А российский рубль подешевел на BYN 0,0138 и сейчас стоит BYN 3,4123 за сотню.
В пятницу доллар и евро также подорожали, а российский рубль подешевел.
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Биржа: 25 января доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел
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Фото: РЕЙТЕР