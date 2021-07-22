Итоги предпоследних торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже на этой неделе опубликованы на официальном сайте БВФБ. Евро и доллар стали дешевле, а российский рубль, наоборот, укрепился к национальной валюте.
Евро потерял BYN 0,0132 и теперь оценивается в BYN 2,9662.
Доллар упал на BYN 0,0179 и сейчас стоит BYN 2,5148.
Российский рубль вырос на BYN 0,0109 – до BYN 3,412 за 100 российских рублей.
До этого белорусский рубль два дня подряд укреплялся к трем основным валютам.
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Биржа: 22 июля евро и доллар подешевели, российский рубль подорожал
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