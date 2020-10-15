По итогам очередных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар стал дороже, а евро и российский рубль – дешевле. Информация о новых курсах валют появилась на официальном сайте БВФБ.
Доллар укрепился на BYN 0,0043 и сейчас стоит BYN 2,576.
Евро подешевел на BYN 0,0009 до BYN 3,0175.
Российский рубль потерял BYN 0,0252 и теперь оценивается в BYN 3,3051 за сотню.
Вчера доллар и российский рубль подорожали, евро подешевел.
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Биржа: 15 октября доллар подорожал, евро и российский рубль подешевели
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК