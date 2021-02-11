Биолог назвал продукт, который поможет организму после COVID-19

Фитотерапевт, кандидат биологических наук Михаил Лущик считает, что перец может помочь организму восстановиться после коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.
Многие переболевшие сталкиваются со слабостью и усталостью. Это объясняется тем, что вирус сильно воздействует на слабые органы – в них остается немало поврежденных клеток. Их непросто вывести из организма. Но ускорить этот процесс возможно, если употреблять перец. Овощ способствует активизации кровообращения.
– Эти клетки не сразу выходят из организма. Когда кровообращение усиливается, быстрее проходит и усталость. В то время, пока организм еще ослаблен после болезни, перец может стать помощником, – рассказал Лущик.
Употреблять можно красный, черный или длинный перец. Сколько раз в день добавлять его в пищу, зависит от индивидуальных особенностей организма. Но злоупотреблять не рекомендуется. Фитотерапевт также предупредил, что некоторым людям перец противопоказан.
– Допустим, если у человека предъязвенное состояние желудка, ему нельзя употреблять перец. Или если есть наметившийся серьезный геморрой, особенно с кровотечением, с красной кровью. В противном случае раздражение может резко усилиться. Возможна даже необходимость обращения к врачу, – обозначил специалист.
Врач также дал советы, как нейтрализовать чувство жжения, которое вызывает перец. Можно выпить молока, потому что белки быстро схватывают жгучие вещества. Также можно пожевать листья мяты или скушать мятный леденец. Эти продукты дают эффект испарения и быстро избавляют от неприятных ощущений.
Фото: pixabay.com
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