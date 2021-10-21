Библиотека – как феномен культуры: в НББ открылся ежегодный международный конгресс

Тема конгресса этого года: «Библиотеки в условиях пандемии: новые возможности, новые решения».На торжественном открытии с приветственным словом выступил министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич. Он пожелал участникам конгресса плодотворной работы. Также всех гостей поприветствовал генеральный директор Национального центра интеллектуальной собственности Беларуси Владимир Рябоволов. Открыла мероприятие генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Оксана Книжникова.В этом году международный конгресс собрал в стенах библиотеки более 300 делегатов из Беларуси, Болгарии, Германии, России, Украины. Это ведущие специалисты библиотек, архивов, музеев, издательств, образовательных, научно-исследовательских учреждений и организаций, представители законодательной и исполнительной власти, производители программного обеспечения, технических средств, информационной продукции и промышленного оборудования для библиотек.Конгресс будет проходить до 22 октября. За это время пройдет пленарное и четыре секционных заседания, семинары, а также заседание Совета библиотек Беларуси, круглый стол и мастер-классы.Программа конгресса включает более 80 докладов. Участники выступают как очно, так и в онлайн-формате. Результатом коллективного обсуждения станет выработка резолюции по дальнейшему развитию библиотечного дела в условиях современных вызовов.В рамках конгресса также начала работу выставка издательской продукции, электронных ресурсов и сервисов.Организаторами мероприятия являются Министерство культуры и Национальная библиотека Беларуси.Фото: пресс-служба НББ