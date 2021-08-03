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БГУ проведет допнабор на бюджетную форму получения образования

БГУ объявил дополнительный набор на бюджетную форму получения образования на механико-математический и физический факультеты, а также в МГЭИ им. А.Д. Сахарова. Об этом информирует пресс-служба университета.


Документы можно подать до 18:00 7 августа по адресу: г. Минск, ул. Ленинградская, 8 (корпус юридического факультета).

На дневной форме обучения есть 36 вакантных мест. На механико-математическом факультете – 14 мест: 8 на специальность "математика (направление – научно-педагогическая деятельность)", 6 на специальность "математика (направление – научно-конструкторская деятельность)". На физическом факультете вакантны 11 мест: 5 на специальность "физика (направление – производственная деятельность)", 6 на специальность "физика наноматериалов и нанотехнологий". В МГЭИ им. А.Д. Сахарова 11 вакантных мест: 4 на специальность "природоохранная деятельность", 4 на специальность "энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент", 3 на специальность "ядерная и радиационная безопасность".

На заочную форму обучения еще могут поступить 15 абитуриентов. Есть 5 мест на специальность "математика и информационные технологии (по направлениям)" и 10 на специальность "математика (направление – научно-педагогическая деятельность)". 

Фото: архив БЕЛТА
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