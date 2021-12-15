Беженцы-журналисты из Ирака: мы не можем вернуться домой, потому что нас там убьют

33-летняя Эман, ее 38-летний муж Абдулсамад, а также трое их детей уже несколько недель находятся в лагере беженцев, который располагается в ТЛЦ «Брузги». Продать все на родине и отправиться в Европу их вынудила сложная жизненная ситуация. Они журналисты, которые работали в NRT – первой независимой медиасети в Курдистане. В состав NRT входят несколько спутниковых телевизионных каналов, на одном из которых и работала семейная пара. Эман была ведущей, Абдулсамад – руководителем одного из подразделений.
– Сначала нам писали угрозы в интернете, в Facebook. Потом к нам домой пришли люди и сказали, что нас хотят убить. Мы собрали вещи и улетели, потому что оставаться в Ираке было для нас небезопасно, – рассказывает Абдулсамад. О том, что угрозы убийства не пустые слова, журналисты знают не понаслышке.
– Некоторых моих коллег-журналистов, которых я очень хорошо знал, с которыми много работал, убили. Они были очень хорошими, честными людьми. Но они умерли, потому что журналисты рассказывали о вещах, которые кому-то были не по нраву, – говорит беженец. Перечисляя погибших коллег, он в первую очередь называет имя Кавы Гермияни, журналиста, который был застрелен неизвестными перед своим домом. Всего за несколько дней до убийства он объявил, что опубликует свое исследование о коррупции и кумовстве в политической элите.
– Мы не можем вернуться домой, потому что там у наших детей не будет будущего. И может не быть и родителей. Поэтому мы будем до последнего ждать гуманитарного коридора, – говорит Абдулсамад.