Беженцы-журналисты из Ирака: мы не можем вернуться домой, потому что нас там убьют

– рассказывает Абдулсамад. О том, что угрозы убийства не пустые слова, журналисты знают не понаслышке.– говорит беженец. Перечисляя погибших коллег, он в первую очередь называет имя Кавы Гермияни, журналиста, который был застрелен неизвестными перед своим домом. Всего за несколько дней до убийства он объявил, что опубликует свое исследование о коррупции и кумовстве в политической элите.– говорит Абдулсамад.