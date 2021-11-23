Беженцы Лукман и Наурус: наших детей можно вылечить только в Германии

Супруги Лукман и Наурус ждут переезда в Германию с сыновьями Хакимом и Мустафой. Оба сына больны аутизмом. Главная их мечта – вылечить детей. Но вместо того, чтобы поправлять здоровье мальчишек, родителям приходится бороться за него каждый день.
- На Родине нет такого лечения, какое могут предоставить в Германии. Я работаю шофером, а жена смотрит за детьми. Я готов работать и отдавать каждую копейку на здоровье моих парней. Вместо того, чтобы честно трудиться, мы 10 дней спали на земле, уже неделю живем в Торгово-логистическом центре. Здесь хорошо: детям дают игрушки, кормят, помогают одеждой, но нам нужно лечение, и оно есть только в Германии, - рассказывает глава семейства.