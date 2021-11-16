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  2. В лагерь беженцев доставили гуманитарную помощь

В лагерь беженцев доставили гуманитарную помощь

Представители Белорусского Общества Красного Креста приехали помочь застрявшим на белорусско-польской границе беженцам. В силу того что ситуация остается напряженной, выдается один пакет на семью.


В первую очередь помощь оказывают женщинам и маленьким детям. В пакетах, по словам представителей БОКК, находятся продуктовые наборы: тушенка, молоко, печенье, сахар, в общем все необходимое.


Стоит отметить, что многие из этих людей не ели со вчерашнего дня. 

Госпогранкомитет нашей страны делает всё для того, чтобы выдача продуктов проходила безопасно и спокойно. 






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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ , Юлия ДЕМЕШКО
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