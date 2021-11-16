В лагерь беженцев доставили гуманитарную помощь

В первую очередь помощь оказывают женщинам и маленьким детям. В пакетах, по словам представителей БОКК, находятся продуктовые наборы: тушенка, молоко, печенье, сахар, в общем все необходимое.





Стоит отметить, что многие из этих людей не ели со вчерашнего дня.



Госпогранкомитет нашей страны делает всё для того, чтобы выдача продуктов проходила безопасно и спокойно.

