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  2. Беременная женщина из Ирака об обращении литовцев с мигрантами: они били в лицо моего мужа и подругу, применяли электрошокеры к мужчинам

Беременная женщина из Ирака об обращении литовцев с мигрантами: они били в лицо моего мужа и подругу, применяли электрошокеры к мужчинам

В эфире проекта "Это другое" на телеканале "Беларусь 1" был показан отрывок из интервью, где беременная женщина из Ирака, которую вместе с четырьмя детьми выбросили литовские пограничники, рассказала о жестоком обращении литовцев с мигрантами.

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Бериван Аль-Мустафа Рамадан вместе с детьми после всего пережитого попала в белорусскую больницу. Она хотела оказаться в Литве, чтобы после направиться в Германию, где живет ее семья. Также гражданке Ирака требуется серьезное лечение. Его она намеревалась получить в ФРГ.

– Я очень хочу попасть в Литву. После этого поеду в Германию, потому что там моя семья. Я очень больна. Дома нет лечения, доктор сказал, что нужна хирургическая операция за рубежом, – рассказала она.

Женщина также отметила, что в Беларусь прибыла на самолете. После она вместе с семьей направилась в Литву, откуда их выбросили пограничники. Литовцы повторяли, что не хотят видеть мигрантов на территории своей страны.

– Литовцы на границе были очень жестокие с нами. Били в лицо моего мужа и нашу подругу. Применяли электрошокеры к мужчинам. Мы очень устали. Я теряла сознание, а потом увидела русского, он вызвал "скорую", и вот теперь я здесь, в больнице. Но я не знаю, что стало с моим мужем, где мой муж и моя подруга, –добавила она.

Видео: Telegram-канал АТН
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