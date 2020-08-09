"Белтелеком": идут активные кибератаки на сайты госорганов с внешнего шлюза

На сайты белорусских государственных органов активно идут кибератаки с внешнего шлюза. Об этом БЕЛТА сообщил генеральный директор "Белтелекома" Юрий Петрученя.

Кибератаки начались накануне и продолжаются сегодня.

– Они очень активно идут с внешнего шлюза, по внешним каналам на сайты госорганов, ресурсы "Белтелекома". Такого никогда не было. Привлечены наши лучшие специалисты, чтобы все максимально устойчиво работало, – сказал Юрий Петрученя.

Он предположил, что активность кибератак еще увеличится.

– Происходит мониторинг нашего технологического, технического, интеллектуального потенциала, чтобы далее планировать объем и активность атаки, – пояснил гендиректор.