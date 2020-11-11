Белстат: в октябре больше всего подешевели цитрусовые и яблоки, подорожали огурцы, помидоры и икра

В Национальном статистическом комитете проинформировали, что свежие огурцы подорожали на 52,18%, помидоры – на 7,8%, икра лососевых – на 7,35%, масло растительное (без оливкового) – на 6,89%. Дешевле на 14,94% стали цитрусовые и яблоки, на 13,89% – морковь, на 11,25% – груши, на 9,41% – лук.В целом овощи стали дороже на 6,83%, фрукты дешевле на 7,65%. Продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 0,62%.Обеды в столовой стали дороже на 0,99%. В ресторане и кафе они поднялись в цене на 0,51%, фастфуд – на 0,47%.Табачные изделия подорожали на 0,06%, алкогольные напитки – на 0,03%.Непродовольственные товары в прошлом месяце стали дороже на 0,9%. Одежда подорожала на 1,88%, электротовары – на 0,86%, стройматериалы – на 0,83%, медикаменты – на 1,73%, ювелирные изделия – на 0,55%. Обувь стала дешевле на 2,41%, мебель – на 0,21%.Стоимость услуг повысилась на 0,25%. Услуги по ремонту холодильников поднялись в цене на 4,1%, туристические услуги стали дороже на 3,12%. Наиболее заметно подешевели в октябре услуги цирков (на 25,22%).Как сообщалось ранее, инфляция в Беларуси в октябре составила 0,6%.