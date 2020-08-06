В том случае, если бы во время пандемии COVID-19 в Беларуси были введены жесткие карантинные меры, ВВП нашей страны просел бы не менее чем на 10 процентов. Об этом заявил помощник Президента по вопросам финансово-кредитной системы Валерий Бельский в программе «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ.
Фото: ОНТ
– Решение, которое принималось Главой государства, основывалось на детальном информировании об опасности инфекции и наших возможностях в противостоянии ей, – подчеркнул доктор экономических наук. – Президент выслушал мнения ведущих инфекционистов Беларуси. Мы получили информацию из Китайской Народной Республики. И решение принималось, исходя из нашей ситуации. Сомнения относительно правильности выбранного курса были. Они высказывались публично, на совещаниях, во время индивидуальных бесед. А на этапе принятия решений они еще верифицировались. Были подключены ученые, в том числе те, которые все детально анализировали с помощью математического аппарата, ученые из факультета прикладной математики и информатики БГУ. Когда мы получили первые данные, стало ясно, что выбранный путь абсолютно соответствует той ситуации, которая складывается. И это решение показало свою эффективность. Конечно, история не терпит сослагательного наклонения. Но думаю, что в случае введения карантина наш ВВП просел бы не менее чем на 10 процентов. Причем подчеркну – это самая оптимистичная цифра. Объявление карантина, комендантского часа, ограничение доступа в транспорт, торговые объекты и другие подобные меры просто отбросили бы нас лет на десять назад.
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Бельский: в случае введения карантина наш ВВП просел бы не менее чем на 10 процентов
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