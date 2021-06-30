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Белорусы завоевали четыре медали на Международной олимпиаде по информатике

Белорусские учащиеся завоевали четыре медали на 33-й Международной олимпиаде по информатике (IOI 2021). Радостной новостью с sb.by поделились в пресс-службе БГУ.

Серебро взял выпускник Центра юных пожарных Мозыря Станислав Дамасевич, а еще три бронзы – учащийся Лицея БГУ Денис Логунов, 11-классник гимназии № 1 Бреста Илья Кучинский и Андрей Костяной из гомельской гимназии № 51.

В пресс-службе рассказали, как проходила олимпиада. Состязание состоялось в онлайн-формате и было разделено на несколько туров. Участники выступали индивидуально: они решали алгоритмические задачи по информатике с использованием нескольких языков программирования. Интересный факт: на каждый из двух туров отводилось по пять часов. 

Сколько всего человек боролось за звание лучших в олимпиаде? Вот точные цифры: 351 школьник из 88 стран.

Фото: pixabay.com
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