Белорусы в январе – мае купили валюты на $ 426,7 млн больше, чем продали

За январь – май физические лица купили наличной и безналичной валюты на $ 4 млрд 368 млн в эквиваленте, продали $ 3 млрд 941 млн. Чистая покупка иностранной валюты физлицами составила $426,7 млн.Субъекты хозяйствования – резиденты Беларуси купили иностранной валюты на $ 10 млрд 138 млн в эквиваленте, продали $ 10 млрд 574 млн. Чистая продажа – $436,3 млн.Нерезиденты Беларуси приобрели валюты на $ 154,3 млн в эквиваленте, продали $ 406,8 млн. Чистая продажа составила $252,5 млн.