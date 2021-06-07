Белорусы в январе – мае купили валюты на $ 426,7 млн больше, чем продали, сообщает БЕЛТА со ссылкой на статистические данные Национального банка.
За январь – май физические лица купили наличной и безналичной валюты на $ 4 млрд 368 млн в эквиваленте, продали $ 3 млрд 941 млн. Чистая покупка иностранной валюты физлицами составила $426,7 млн.
Субъекты хозяйствования – резиденты Беларуси купили иностранной валюты на $ 10 млрд 138 млн в эквиваленте, продали $ 10 млрд 574 млн. Чистая продажа – $436,3 млн.
Нерезиденты Беларуси приобрели валюты на $ 154,3 млн в эквиваленте, продали $ 406,8 млн. Чистая продажа составила $252,5 млн.
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Белорусы в январе – мае купили валюты на $ 426,7 млн больше, чем продали
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мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Особенно отвратительно, когда родители своих детей не любят. Но используют.