Белорусское общественное объединение ветеранов проведет конкурс детского рисунка "Нам мир завещано беречь". Его цель – воспитание у подрастающего поколения уважительного отношения к памяти защитников Отечества и совершенным ими подвигам, а также формирование патриотизма и героизма у участников. Об этом пишет БЕЛТА.
Принять участие в конкурсе можно будет в трех возрастных номинациях: 5–7 лет, 8–11 и 12–15. Тем для работ тоже будет три: "Подвиги героев в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов", "Праздник Победы глазами детей", "Дорогие мои ветераны".
Конкурс будет проходить в два этапа. Окончательные итоги планируют подвести до 20 июня 2021 года.
Фото: pixabay.com
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Белорусское общественное объединение ветеранов проведет конкурс детского рисунка "Нам мир завещано беречь"
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