Белорусский рубль по итогам очередных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже ослаб по отношению ко всем трем основным валютам, сообщается на официальном сайте БВФБ.
Евро добавил BYN 0,0143 до BYN 3,0438.
Доллар стал дороже на BYN 0,0052 и теперь оценивается в BYN 2,56.
А российский рубль подорожал на BYN 0,0209 до BYN 3,3894 за сотню.
Вчера белорусский рубль тоже потерял по отношению к трем основным валютам.
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Белорусский рубль на торгах 25 ноября ослаб к трем основным валютам
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Фото: Сергей ЛОЗЮК