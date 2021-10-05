Белорусский космонавт уступит свою каюту на МКС актрисе Юлии Пересильд

Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд 5 октября направляются на Международную космическую станцию для съемок фильма «Вызов». Белорусский космонавт Олег Новицкий уступит актрисе свою каюту на время съемочного процесса. Об этом пишет ТАСС.
Съемочная группа будет находиться на МКС до 17 октября. Затем режиссер и актриса вернутся на Землю вместе с Новицким. Это будет первый в мире художественный фильм, снятый в космосе.
«Вызов» является частью научно-просветительского проекта и создается при участии госкорпорации «Роскосмос», российского Первого канала и студии Yellow, Black and White. Шипенко запланировал съемку около сорока минут экранного времени на орбите.
Фото ТАСС