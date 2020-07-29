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Белорусские толкатели ядра провели соревнования в центре Минска

Алена Дубицкая и Алексей Ничипор стали первыми чемпионами Беларуси по легкой атлетике в нынешнем сезоне. Сам турнир стартует лишь в пятницу, но первые соревнования - в толкании ядра - уже состоялись накануне возле Дворца спорта в центре столицы. Запомнились они не только результатами.

Цифры, кстати, также впечатляли. Алена Дубицкая в нынешнем сезоне имеет лучший результат сезона, и в этот раз подобралась к нему вплотную – 19,19 метра! Ровно метр ей уступила ставшая второй Алена Пасечник – 18,19. Третий результат у Елены Абрамчук – 16,49. У мужчин победителем стал Алексей Ничипор. Уже успевший нынешним летом повторить свой личный рекорд – 20,52 -  в этот раз он стал единственным из участников, кому покорилась отметка в 20 метров. Причем, ближе ядро у Ничипора приземлилось лишь однажды, а лучший результат он зафиксировал на отметке 20,42 метра! Второе место у молодого спортсмена Олега Томашевича – он показал 19,62 метра. Третий – Дмитрий Карпук (18,57). Впрочем, главной особенностью соревнований стала обстановка. Решение о переносе турнира толкателей со стадиона в одной из наиболее оживленных мест столицы в полной мере оправдало ожидания организаторов. Взяв за образец уже проводившиеся подобные турниры в Европе, они сумели добавить в обстановку и собственные креативные идеи. Сектор разместился прямо напротив реки, на которой для участников и болельщиков показательное шоу устроили спасатели из МЧС. Музыкальное сопровождение обеспечил диджей, а для болельщиков, многие из которых подошли к месту проведения соревнований на звуки музыки, приготовили различные активности.  Торжественное награждение призеров состоялось на фоне включившейся к тому времени подсветки города и было раскрашено огненным шоу. Получилось эффектно, и, по словам председателя Белорусской федерации легкой атлетики Вадима Девятовского, опыт будет использован и в будущем. В ближайших планах – организация соревнования по прыжкам с шестом. Далее на улицы выйдут спринтеры и барьеристы. 

Пока же любителей легкой атлетики и тех, кто лишь накануне проникся красотой этого вида спорта, ждет чемпионат Беларуси. В четверг на стадионе РЦОП на улице Калиновского пройдет соревнования в беге на 10,000 метров, а, начиная с пятницы, на стадионе «Динамо» будет проходить основная программа турнира, который с большой долей вероятности может стать наиболее значимым событием в легкоатлетическом календаре нынешнего года.

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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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