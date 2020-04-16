Белорусские санатории снижают цены на путевки

Белорусские здравницы пытаются компенсировать потери от пандемии коронавируса и закрытия границ — наши санатории снижают цены на путевки. Об этом сообщил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский в ходе онлайн-брифинга в четверг в Минске.





«Собственниками предпринимаются определенные меры по активизации работы на внутреннем рынке, потому что ежегодно более 200 тыс. иностранных граждан отдыхали и проходили лечение в наших санаториях. Поэтому сегодня, в условиях отсутствие спроса и закрытия границ, мы ищем варианты по компенсации этого контингента», — отметил специалист.

По его словам, практически всеми санаториями приняты решения о снижении цен от 10 до 40 процентов на путевки в целом или на определенные виды услуг.

Система скидок действует всегда, но сейчас эта работа активизирована с учетом массового отказа от бронирования на апрель-май, сказал спикер.

Он отметил, что уровень реализации путевок на внутреннем рынке сейчас увеличился по сравнению с началом вспышки коронавируса. С 19 марта начали проводить анализ по каждому учреждению, свободная реализация на внутреннем рынке увеличилась на 70%, заявил Болбатовский. Надеемся, что и в летний период при стабилизации эпидемиологической ситуации наши граждане будут активно пользоваться услугами санаториев, отметил он.

Специалист подчеркнул, что массовой отмены бронирований на летний период сейчас нет.



