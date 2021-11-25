Белорусские парламентарии поучаствовали в международной видеоконференции МПА СНГ и Европейского бюро ВОЗ

На пленарном заседании выступили директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, руководители парламентских делегаций, профильных отраслевых советов СНГ, министерств и ведомств государств – участников СНГ и другие делегаты.Во время своего выступления Наталья Кочанова отметила результаты Беларуси в сфере достижения Целей устойчивого развития, подробнее рассказала о системе здравоохранения нашей страны и мерах, принятых на государственном уровне в условиях пандемии.Спикер отметила, что для оперативного обмена информацией по ситуации с ковидом в каждой области и столице организованы штабы, возглавляемые председателями областных и Минского городского исполкомов.Председатель Совета Республики подчеркнула: жизнь показывает, что внимание, которое уделяется государством системе здравоохранения, приносит хорошие результаты. В том числе — по достижению прогресса в реализации Целей устойчивого развития.Также в состав белорусской делегации вошли председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков, заместитель Генерального секретаря Совета МПА СНГ - полномочный представитель Национального собрания Виктор Когут и министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.