Белорусские парламентарии поучаствовали в международной видеоконференции МПА СНГ и Европейского бюро ВОЗ

Тема встречи - всеобщий охват услугами здравоохранения и цели в области устойчивого развития - никогда не потеряет актуальность, но особенно важно ее затрагивать во время пандемии. Это подчеркнула и председатель Совета Республики Наталья Кочанова, возглавлявшая делегацию нашей страны. По ее словам, охватившая мир пандемия продемонстрировала, насколько важны для каждой страны сильные системы здравоохранения и готовность к работе в чрезвычайных ситуациях. Что еще обсуждали на конференции, узнала наш корреспондент.
На пленарном заседании выступили директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, руководители парламентских делегаций, профильных отраслевых советов СНГ, министерств и ведомств государств – участников СНГ и другие делегаты.
Во время своего выступления Наталья Кочанова отметила результаты Беларуси в сфере достижения Целей устойчивого развития, подробнее рассказала о системе здравоохранения нашей страны и мерах, принятых на государственном уровне в условиях пандемии.
- С самого начала Беларусь четко определила свой путь работы. Выбор мы сделали осознанно и взвешенно, так как уверены: белорусская система здравоохранения с этим вызовом справится. У нас выстроена система оперативного принятия решений, четкого координирования и контроля их реализации на местах. Вопросы противодействия пандемии находятся на личном контроле Президента.
Спикер отметила, что для оперативного обмена информацией по ситуации с ковидом в каждой области и столице организованы штабы, возглавляемые председателями областных и Минского городского исполкомов.
- Перепрофилирование коечного фонда проводится в зависимости от складывающейся эпидобстановки. А прививочные пункты открыты не только в организациях здравоохранения, но и на предприятиях, в торговых центрах, учреждениях образования, социального обслуживания, работают выездные бригады. Кроме того, уже завершается работа по локализации вакцины "Спутник V" и продолжается процесс создания отечественной вакцины. К тому же в Беларуси продолжают оказывать экстренную и неотложную помощь, в полном объеме выполнять плановое медицинское обслуживание, вплоть до проведения высокотехнологичных операций. За время пандемии только на медицинские последствия, вызванные ковидом, затрачено 2 миллиарда долларов.
Председатель Совета Республики подчеркнула: жизнь показывает, что внимание, которое уделяется государством системе здравоохранения, приносит хорошие результаты. В том числе — по достижению прогресса в реализации Целей устойчивого развития.
- Беларусь всегда готова делиться своим опытом. Мы открыты к самому широкому сотрудничеству со всеми заинтересованными партнерами в интересах стабильного, здорового и процветающего мира. Сообща мы должны создать систему полноценного обеспечения пандемической готовности и реагирования, которая способна обеспечить безопасность и здоровье людей. В приоритете — установление устойчивых контактов и обмен наилучшими практиками для достижения Целей устойчивого развития и противодействия пандемии COVID-19.
Также в состав белорусской делегации вошли председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков, заместитель Генерального секретаря Совета МПА СНГ - полномочный представитель Национального собрания Виктор Когут и министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.