Белорусские НПЗ – ОАО "Нафтан" и Мозырский нефтеперерабатывающий завод – в текущем месяце планируют переработать 1,65 миллиона тонн российской нефти, пишет БЕЛТА.
"На белорусские НПЗ в ноябре из Российской Федерации запланированы поставки 1,65 миллиона тонн нефти (1,57 миллиона тонн по трубопроводу и 80 тысяч тонн по железной дороге)", – проинформировал пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
Поставщиками выступят компании, которые отправляли нефть в Беларусь и ранее.
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Белорусские НПЗ в ноябре планируют переработать 1,65 миллиона тонн российской нефти
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ