Белорусские медики впервые спасли новорожденную малышку с тяжелой дыхательной недостаточностью

Уникальный случай произошел в Минске. За спасение новорожденной малышки в прямом смысле слова сражались врачи роддома 6-й больницы столицы и РНПЦ детской хирургии.По словам специалистов, ребенок родился с тяжелой дыхательной недостаточностью, не мог сам дышать. Были исчерпаны возможности искусственной вентиляции легких. Малышке грозила гибель. В роддом экстренно прибыла бригада из РНПЦ детской хирургии. После проведения консилиума экспертов было принято решение о подключении ей ЭКМО (инвазивный экстракорпоральный метод насыщения крови кислородом) по жизненным показаниям. Оно временно взяло на себя функции легких.Два месяца борьбы врачей за жизнь малышки остались позади. Сейчас она с мамой уже дома и жизнь входит в обычный график. По прогнозам белорусских специалистов, ожидается полное восстановление функции легких.В консилиумах и оперативных вмешательствах приняли участие: главный внештатный неонатолог Министерства здравоохранения, доцент кафедры неонатологии БелМАПО Ирина Крастелева, кандидат медицинских наук, доцент кафедры детской анестезиологии и реанимации БелМАПО Леонид Миронов, завотделением детской кардиохирургии ДХЦ Александр Башкевич, врач-анестезиолог ДХЦ Дмитрий Богушевич, перфузиолог ДХЦ Зоя Барановская, главврач 6-й ГКБ Игорь Юркевич, замглавврача Ирина Борис, завотделением ОАиРНД 6-й ГКБ Елена Дашковская, лечащий врач Александр Чура, реаниматолог Янина Кобачевская и другие.