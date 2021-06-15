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Белорусские компании-партнеры резидентов «Великого камня» получат дополнительные льготы

Согласно подписанному на прошлой неделе Указу Президента № 215 белорусские компании-партнеры, выпускающие продукцию с резидентами «Великого камня», получат льготы, распространяющиеся на индустриальный парк. О новых возможностях в индустриальном парке «Великий камень» сообщила заместитель министра экономики Анжелика Никитина во время конференции в Национальном пресс-центре.

По словам Анжелики Никитиной, новый Указ № 215 о развитии индустриального парка «Великий камень» делает ставку на привлечение объемных инвестиций.
 
– Сегодня резиденты индустриального парка «Великий камень» – это организации с численностью в среднем около 90 человек, с объемом инвестиций около 20 млн долларов, объемом экспорта более 15 млн долларов. Вместе с тем для якорных инвестиционных проектов с объемом инвестиций в 50 млн долларов и более у нас предусмотрены дополнительные льготы. Увеличивается льготный режим по налогу на дивиденды, упрощаются таможенные процедуры. Для резидентов, которые приобретают собственные земельные участки на территории парка, стоимость кадастровой оценки на эти участки будет снижена на 25 процентов.
 
Из основополагающих моментов при реализации Указа – кластерная инициатива кооперации развития парка:
 
– В рамках Указа если компания в любом регионе страны, городе областного подчинения занимается производством продукции совместно с резидентами парка, то таким образом льготы распространяются и на это предприятие. Это весьма важно особенно для развития регионов. Здесь мы сможем совместить китайский капитал с белорусским опытом и нашими технологиями, выпуская новый импортозамещающий продукт на региональном уровне, – резюмировала Анжелика Никитина.

kryzhevich@sb.by
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