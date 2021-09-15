Белорусские гребцы выступят в сильнейшем составе на ЧМ в Дании

Такую новость сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета (НОК).
В НОК подчеркнули, что на предстоящий мировой форум наша команда заявлена в большинство видов программы. Как отметили в тренерском штабе, состав практически тот же, что выступал на Олимпийских играх в Японии. Вместе с олимпийцами в команде выступят каноисты, которые не получили лицензии на ОИ в Токио. К тому же восстановилась после травмы Ольга Климова, которая также выступит в Копенгагене.
«В четверг и пятницу на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ пройдут квалификационные заезды. Розыгрыш медалей состоится в субботу и воскресенье. Прямые трансляции финалов чемпионата мира будет вести телеканал «Беларусь 5», – проинформировали в НОК.
Фото: НОК