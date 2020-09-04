Белорусские аграрии намолотили почти 7,9 миллиона тонн зерна

По данным на сегодня, в Минской области собрали более 1,9 млн т зерна, в Гродненской – 1,5 млн т, Брестской – свыше 1,3 млн т, Могилевской и Витебской – более чем по 1 млн т, Гомельской – свыше 900 тыс. т. Средняя урожайность по стране составила 37,1 ц/га (в 2019 году урожайность на аналогичную дату составляла 31,1 ц/га).Зерновые и зернобобовые культуры (без учета кукурузы) убраны с 2,1 млн га, что составляет 95,8% запланированной площади. В Брестской области убрано 99,2% площадей от плана (337,4 тыс. га), в Минской – также 99,2% (485,6 тыс. га), Гродненской – 98,9% (319,2 тыс. га), Гомельской – 97,9% (334,2 тыс. га), Могилевской – 90,8% (301,9 тыс. га), Витебской – 87,9% (322,7 тыс. га). Продолжается уборка гречихи и проса – по Беларуси убрано 26,3% и 34,3% площадей. Яровой рапс убран с 34,8% площадей.Лен вытереблен на 47 тыс. га (97,5% уборочной площади). Оборачивание лент льна проведено на 24,1 тыс. га (51,3% к вытеребленному). Льнотреста поднята с 6,76 тыс. га, заготовлено 22,5 тыс. т при средней урожайности 36,9 ц/га.Кроме того, в Беларуси заготовлено 797,6 тыс. т сена (79% от плана), 12,981 млн т сенажа (103%) и 2,245 млн т силоса (11,7%). Убрано 11,3% площадей кукурузы на силос и зеленый корм. Всего в этом году планируется получить 9,3 млн т травяных кормов, причем наибольшая доля придется на Минскую и Брестскую области. К этому времени заготовлено 49% от плана.