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Белорусская стоматологическая школа опережает зарубежные страны по инновационным проектам

Из года в год улучшаются количественные и качественные показатели оказания стоматологической помощи в нашей стране. На это обратили внимание специалисты на пресс-конференции, посвященной Международному дню стоматологов. 


Белорусская стоматология активно развивается по всем инновационным направлениям. Во многом успехи определяют научные проекты. В некоторых областях наши стоматологи опережают коллег из ближнего и дальнего зарубежья. В частности, в области клеточных технологий. 

– По этой теме мы работаем с Национальной академией наук восемь лет, – рассказал ректор Белорусского государственного медицинского университета Сергей Рубникович. – Созданы оригинальные методы лечения, разработаны биотрансплантаты, трансплантаты аутологичных мезенхимальных стволовых клеток для лечения болезней периодонта, рецессии десны, хронического периодонтита. Они позволяют в тяжелом случае проводить органосохраняющие операции. Используем геномные технологии для помощи пациентам с предопухолевыми и опухолевыми заболеваниями слизистой оболочки рта.  

Кроме того, как отметил Сергей Рубникович, в нашей стране развивается направление по лечению пациентов с дисфункцией нижнечелюстного сустава. 

Фото: БЕЛТА
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