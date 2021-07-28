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Белорусская легкоатлетка Дарья Борисевич не будет принимать участие в Олимпийских играх из-за травмы

Легкоатлетка Дарья Борисевич не сможет представлять страну на Олимпийских играх в Токио по состоянию здоровья. 


Белоруска на ОИ должна была принять участие в забеге на 1500 м. Соревнования по легкой атлетике в Токио начинаются 30 июля.

Известно, что во время последнего сбора спортсменка получила травму ахиллова сухожилья. Никогда ранее не было таких серьезных повреждений. Планировалось, что она успеет восстановиться. Но было принято решение, что Борисевич не выйдет на дистанцию. 

- Команда легкой атлетики уже пребывает на ОИ. Еще пару дней и мы здесь будем в полном составе. 30 июля начинаем легкоатлетическую программу. Есть неприятный момент, связанный с нашей бегуньей на средней дистанции Дарьей Борисевич. Она  прекратила свое здесь спортивное участие потому что полученная травма оказалась несовместимой с выступлением на Олимпийских играх.  Это результат проделанной работы, она старалась не просто выступить, мы знали ее намерения и настрой. Настроение было  претендовать на призовое место. Но жизнь диктует другие моменты. По приезду сюда мы ее окончательно обследовали и поняли, что лучше не рисковать. С такой травмой нет возможности выступать, можно все усугубить. Непросто решение и для самой спортсменки, и для нас, - прокомментировал главный тренер национальной команды по легкой атлетике на ОИ в Токио Юрий Моисевич. 

Фото из архива БЕЛТА
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