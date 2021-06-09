В текущем году "Белоруснефть" может перейти на эксплуатацию станков-качалок собственного производства, информирует БЕЛТА.
На протяжении нескольких лет в компании благополучно развивают импортозамещающий проект, который в 2015 году запустили на одном из подразделений компании, – ПУ "Нефтебурсервис". Он подразумевает производство СК-12-3000-5000. Несколько месяцев ушло на подготовку и реализацию плана мероприятий.
После заводских испытаний стартовали опытно-промысловые работы.
– Первый станок-качалку собственного изготовления смонтировали на скважине № 42 Речицкого нефтяного месторождения. Образец был признан успешным. После незначительных доработок в ПУ "Нефтебурсервис" перешли к серийному производству станков-качалок. Их технические параметры соответствуют актуальным требованиям отечественной нефтедобычи и не уступают импортным образцам, – уточнили на предприятии.
Со временем в ПУ "Нефтебурсервис" будет наращена мощность. Отмечается, что в текущем году могут изготовить 48 станков-качалок. В конце мая произвели уже сотый станок-качалку. В 2021 году в "Белоруснефти" планируют в полном объеме отказаться от закупок дорогого импортного оборудования. Уточняется, что в настоящий момент при эксплуатации механизированного фонда скважин в НГДУ "Речицанефть" используются приводы штанговых глубинных насосов румынского, российского, украинского и белорусского производства.
В компании отметили, что выпуск оборудования стал для ПУ "Нефтебурсервис" важным импортозамещающим кейсом. Приводы успешно используются при механизированной добыче в "Белоруснефти".
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"Белоруснефть" планирует перейти на использование станков-качалок собственного производства
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