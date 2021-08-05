Белоруски не квалифицировались в финал эстафеты 4 x 400 метров на Олимпиаде

Олимпийские игры в Токио подходят к концу. Сегодня в их рамках состоялись квалификационные забеги в женской эстафете 4 x 400 метров, по итогам которых определились финалистки.
Наши соотечественницы заняли 15-е место в итоговом протоколе. Они преодолели дистанцию за 3 минуты 33,00 секунды. Борьба была достаточно ожесточенной: в забеге, где участвовали белоруски, все остальные сборные финишировали, показав лучшие результаты в текущем сезоне. А легкоатлетки из Нидерландов и вовсе установили национальный рекорд – 3 минуты 24,01 секунды.
Лучшее время по итогам квалификации продемонстрировали американки – 3 минуты 20,86 секунды.
Финал соревнований в этой дисциплине состоится 7 августа.
Одновременно с данным состязанием проходило и другое соревнование по легкой атлетике: наша соотечественница Ирина Жук в эти минуты борется за медали в прыжках с шестом. Стартовую высоту в 4,50 метра она взяла со второй попытки, на момент написания этого материала пробует взять 4,70 метра.
Олимпиада завершится 8 августа. О главных событиях Игр за вчера читайте в нашем обзоре.