Белорус показал свой лучший результат в текущем сезоне в ходьбе на 50 км на Олимпиаде

Олимпийские игры в Токио завершатся через несколько дней – атлеты продолжают бороться за медали. Сегодня белорусы участвуют в двух состязаниях по ходьбе – на 50 км (мужчины) и на 20 км (женщины). Соревнования представительниц прекрасного пола еще не начались, а вот мужчины уже разыграли комплект медалей.
Беларусь в ходьбе на 50 км на Олимпиаде представлял Дмитрий Дюбин. Он преодолел дистанцию за 4 часа 25 секунд, таким образом, финишировав 22-м. Это лучший результат спортсмена в текущем сезоне. Кстати, такие же достижения продемонстрировали еще 12 спортсменов, а австралиец Ридиан Коули установил личный рекорд – 3 часа 52 минуты 01 секунда (8-е место).
Золотую медаль завоевал поляк Давид Томала (3 часа 50 минут 8 секунд). Второе место занял немец Джонатан Гильберт (+0,36), третьим финишировал канадец Эван Данфи (+0,51).
Впрочем, отметим, что результат мог оказаться совсем другим: в гонке участвовал мировой рекордсмен (3:32:33) Йоанн Динис из Франции. Многие болельщики ставили на его победу. Однако спортсмен даже не финишировал: он сошел с дистанции из-за проблем со здоровьем.
Олимпиада в Токио завершится 8 августа. О главных событиях Игр за вчера читайте в нашем обзоре.