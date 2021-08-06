Белорус показал свой лучший результат в текущем сезоне в ходьбе на 50 км на Олимпиаде

Беларусь в ходьбе на 50 км на Олимпиаде представлял Дмитрий Дюбин. Он преодолел дистанцию за 4 часа 25 секунд, таким образом, финишировав 22-м. Это лучший результат спортсмена в текущем сезоне. Кстати, такие же достижения продемонстрировали еще 12 спортсменов, а австралиец Ридиан Коули установил личный рекорд – 3 часа 52 минуты 01 секунда (8-е место).Золотую медаль завоевал поляк Давид Томала (3 часа 50 минут 8 секунд). Второе место занял немец Джонатан Гильберт (+0,36), третьим финишировал канадец Эван Данфи (+0,51).Впрочем, отметим, что результат мог оказаться совсем другим: в гонке участвовал мировой рекордсмен (3:32:33) Йоанн Динис из Франции. Многие болельщики ставили на его победу. Однако спортсмен даже не финишировал: он сошел с дистанции из-за проблем со здоровьем.Олимпиада в Токио завершится 8 августа. О главных событиях Игр за вчера читайте в нашем обзоре.