"Беллегпром" поставит в магазины почти 600 тысяч изделий для школьников

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, – сказал Вадим Ламков.По его словам, по состоянию на 1 августа в торговые организации уже поставлено около 405 тыс. изделий: 260 тыс. швейных, 145 тыс. трикотажных., – отметил замглавы концерна.Что касается цен, Вадим Ламков рассказал, что их постоянно контролируют, мониторинг происходит еженедельно., – добавил он.Также заместитель председателя подчеркнул, что вся белорусская одежда для школьников полностью соответствует стандартам.В концерн "Беллегпром" входят 96 организаций, 76 из которых – промышленные. Промпредприятия делятся по отраслям: текстильная, швейная, трикотажная и кожевенно-обувная. Они выпускают 60% общего объема товаров легкой промышленности Беларуси и 21% общего объема отечественных непродовольственных товаров.