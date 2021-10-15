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Белла Хадид стала героиней рекламной кампании Michael Kors

Американская модель Белла Хадид снялась в рекламной кампании капсулы бренда Michael Kors. Чем порадовал лукбук новой коллекции – рассказываем и показываем в нашем материале. 


Американская марка выпустила капсульную коллекцию, вдохновленную фильмами о Джеймсе Бонде. 

Белла Хадид продемонстрировала укороченные футболки с надписью Agent 007, несколько моделей купальников, а также рюкзаки и сумки, украшенные монограммами бренда.


Съемки состоялись в Ocean Club на Багамах. Место было выбрано не случайно: именно там снимали франшизу "Казино "Рояль" в 2006 году. В кампании также приняла участие французская модель Синди Бруна. 

Новая капсульная коллекция поступит в продажу 19 октября. 




Фото: michaelkors.com
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