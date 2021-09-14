Белгидромет: погода в ближайшие дни будет способствовать уборочной

В Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды уточнили, что на конец первой декады текущего месяца под озимым рапсом, озимыми зерновыми культурами, а также на полях, используемых под озимый сев, в большинстве регионов Беларуси запасы продуктивной влаги в пахотном слое хорошие. Местами в южной части и на западе республики влагозапасы в пахотном горизонте сократились. Они оцениваются как удовлетворительные. Достаточное количество влаги и теплая погода благоприятствуют севу озимых зерновых, появлению всходов и развитию озимых культур.– обратили внимание агрометеорологи.