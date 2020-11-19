«Белавиа» возобновляет полеты на Кипр

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Регулярные рейсы будут осуществляться по 27 марта один раз в неделю по субботам.Рейсы в ряд стран прекратились еще в марте.В "Белавиа" рекомендуют перед покупкой авиабилета ознакомиться с ограничениями на въезд/выезд в страну назначения, которые размещены на сайте belavia.by в разделе "COVID-19. Информация для пассажиров" – "Информация по ограничениям на въезд/выезд по странам".