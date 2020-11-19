Авиакомпания вновь будет летать в Ларнаку с 19 декабря, сообщает пресс-служба перевозчика.
Фото носит иллюстративный характер
Регулярные рейсы будут осуществляться по 27 марта один раз в неделю по субботам.
Рейсы в ряд стран прекратились еще в марте.
В "Белавиа" рекомендуют перед покупкой авиабилета ознакомиться с ограничениями на въезд/выезд в страну назначения, которые размещены на сайте belavia.by в разделе "COVID-19. Информация для пассажиров" – "Информация по ограничениям на въезд/выезд по странам".
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«Белавиа» возобновляет полеты на Кипр
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ