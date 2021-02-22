Авиакомпания "Белавиа" пока не планирует возобновлять рейсы в Тель-Авив, сообщает сайт авиакомпании.
Полетов в Ашхабад не будет до 1 марта, в Ригу – до 27-го. Помимо этого, до 27 марта не предусматриваются рейсы и в Будапешт и Алматы, до 30 октября – в Женеву.
Что касается России, "Белавиа" летает в Москву, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. Рейсы в остальные пункты РФ приостановлены до 27 марта.
Вернуть деньги за отмененные рейсы или изменить даты вылета можно до 30 марта (по некоторым маршрутам период для внесения изменений продлен до 30 июня). Обратиться в кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки по этому вопросу можно в любое время до этой даты.
Фото: БЕЛТА
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"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Тель-Авив по 6 марта
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