Согласно новым правилам пассажиры могут однократно изменить дату полета и/или маршрут без доплат в рамках одной премиальной зоны программы «Белавиа Лидер» с периодом путешествия конца 2021 года, рассказала специалист по связям с общественностью белорусский авиакомпании Анна Сологубик.

«Белавиа» объявила об изменении условий обмена билетов в случае отмены рейсов из-за коронавируса и продлила сроки путешествия при изменении даты. Также авиакомпания добавляет возможность изменить маршрут в рамках одной зоны программы «Белавиа Лидер». Как подчеркнули в компании, вносить правки в авиабилеты можно по 30 марта 2021 г. включительно.

– В соответствии с новыми правилами пассажиры могут однократно изменить дату полета и/или маршрут без доплат в рамках одной премиальной зоны программы «Белавиа Лидер» с периодом путешествия по 31 декабря 2021 г. Со списком направлений и уровнями премиальных зон можно ознакомиться на сайте авиакомпании в разделе «Меню» – «Белавиа Лидер» – «Как потратить баллы». Изменение маршрута путешествия должно соответствовать правилам выбранного тарифа, – рассказала специалист по связям с общественностью «Белавиа» Анна Сологубик.

Как подчеркнул заместитель генерального директора по маркетингу и ВЭД Игорь Чергинец, в компании получают большое количество вопросов о возможности изменения даты и маршрута путешествия в случае отмены рейса.

– Понимаем обеспокоенность наших пассажиров отсутствием определенности в ситуации пандемии. Поэтому было принято решение о продлении сроков изменения даты и маршрута путешествия до конца 2021 года. Это позволит путешественникам более тщательно продумать сроки и направление нового путешествия и отдохнуть, если не в этом году, то в следующем, без денежных потерь за внесение своих корректив в бронирование авиабилета, – пояснил Игорь Чергинец.

Стоит отметить, что в случае отказа от перевозки ввиду официального запрета на въезд/выезд необходимо до вылета рейса проинформировать агента по месту покупки билета или службу поддержки авиакомпании о необходимости аннулирования мест на рейсе. В этом случае пассажир также сможет изменить дату вылета либо маршрут с применением изложенных правил.