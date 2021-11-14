Беларусь за 9 месяцев 2021-го экспортировала 90 тысяч тонн картофеля

Беларусь за 9 месяцев текущего года экспортировала 90 тысяч тонн картофеля. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", пишет БЕЛТА.
"Во всех категориях хозяйств производится 4,2 млн тонн картофеля. В крупных сельскохозяйственных предприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах произведено 860 тысяч тонн. На межсезонный период для обеспечения населения страны необходимо 52 тысяч тонн. По овощам мы получили урожай 630 тысяч тонн. Это достаточное количество для обеспечения населения внутри страны и формирования продукции на экспорт. По результатам 9 месяцев текущего года продано на экспорт 90 тысяч тонн картофеля, 35 тысяч тонн овощей и 12 тысяч тонн плодовых ягод", - подчеркнул Иван Крупко.