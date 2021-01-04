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Беларусь выступает за установление тарифа при транспортировке газа на общем рынке газа ЕАЭС на уровне, не превышающем аналогичные тарифы для субъектов внутреннего рынка газа

Беларусь выступает за установление тарифа при транспортировке газа на общем рынке газа ЕАЭС на уровне, не превышающем аналогичные тарифы для субъектов внутреннего рынка газа. Об этом в интервью ИД «Беларусь сегодня» заявил заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко. По его словам, вопросы равных условий хозяйствования в ЕАЭС являются краеугольным камнем создания данного интеграционного объединения. И ценообразование на услуги по транспортировке газа на общем рынке газа ЕАЭС – важнейший из них и единственный в сфере естественных монополий, по которому у сторон нет полного понимания.


– Газодобывающие страны предусматривают, что регулирование цен (тарифов) для внутренних рынков осуществляется антимонопольными органами стран-участниц, а формирование цен (тарифов) для поставок на экспорт, в том числе для участников общего газового рынка ЕАЭС, отданы на откуп собственникам газотранспортной системы. И здесь возникает самый главный вопрос, оказывающий прямое влияние на возможность построения эффективно действующего общего рынка газа союза с равными условиями для всех его участников: будут ли отличаться цены (тарифы) на услуги по транспортировке газа для поставок газа на общий рынок ЕАЭС и для внутренних потребителей?

Игорь Петришенко подчеркнул, что формирование собственником газотранспортной системы тарифа на транспортировку приводит к тому, что цена на транспортировку газа для потребителей Республики Беларусь в три раза отличается от цены аналогичной услуги для потребителей Смоленской области Российской Федерации.

– При таком подходе ни о каких равных условиях хозяйствования говорить не приходится. Мы должны иметь равную конкурентную среду для всех субъектов хозяйствования, будь то в России, Беларуси, Казахстане, Армении или Кыргызстане. Белорусская сторона не настаивает на введении единого для всех государств-членов тарифа на транспортировку газа, не пытается обязать государства-члены ввести государственное регулирование тарифов на транспортировку газа там, где оно национальным законодательством не предусмотрено. Наше предложение заключается в необходимости соблюдения регулирующими органами и монополистами государств-членов главного принципа, обеспечивающего честную конкуренцию в газовой сфере союза – установление тарифа при транспортировке газа на общем рынке газа ЕАЭС на уровне, не превышающем аналогичные тарифы для субъектов внутреннего рынка газа.

Заместитель Премьер-министра напомнил, что на состоявшемся 11 декабря 2020 года Высшем Евразийском экономическом совете главы государств поручили выработать согласованные подходы в этом вопросе для рассмотрения на очередном заседании.
Полная версия интервью с заместителем Премьер-министра Игорем Петришенко выйдет в одном из ближайших номеров газеты “Рэспубліка” и на сайте sb.by. 

Фото: БЕЛТА
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