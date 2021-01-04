Беларусь выступает за установление тарифа при транспортировке газа на общем рынке газа ЕАЭС на уровне, не превышающем аналогичные тарифы для субъектов внутреннего рынка газа. Об этом в интервью ИД «Беларусь сегодня» заявил заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко. По его словам, вопросы равных условий хозяйствования в ЕАЭС являются краеугольным камнем создания данного интеграционного объединения. И ценообразование на услуги по транспортировке газа на общем рынке газа ЕАЭС – важнейший из них и единственный в сфере естественных монополий, по которому у сторон нет полного понимания.
– Газодобывающие страны предусматривают, что регулирование цен (тарифов) для внутренних рынков осуществляется антимонопольными органами стран-участниц, а формирование цен (тарифов) для поставок на экспорт, в том числе для участников общего газового рынка ЕАЭС, отданы на откуп собственникам газотранспортной системы. И здесь возникает самый главный вопрос, оказывающий прямое влияние на возможность построения эффективно действующего общего рынка газа союза с равными условиями для всех его участников: будут ли отличаться цены (тарифы) на услуги по транспортировке газа для поставок газа на общий рынок ЕАЭС и для внутренних потребителей?
Игорь Петришенко подчеркнул, что формирование собственником газотранспортной системы тарифа на транспортировку приводит к тому, что цена на транспортировку газа для потребителей Республики Беларусь в три раза отличается от цены аналогичной услуги для потребителей Смоленской области Российской Федерации.
– При таком подходе ни о каких равных условиях хозяйствования говорить не приходится. Мы должны иметь равную конкурентную среду для всех субъектов хозяйствования, будь то в России, Беларуси, Казахстане, Армении или Кыргызстане. Белорусская сторона не настаивает на введении единого для всех государств-членов тарифа на транспортировку газа, не пытается обязать государства-члены ввести государственное регулирование тарифов на транспортировку газа там, где оно национальным законодательством не предусмотрено. Наше предложение заключается в необходимости соблюдения регулирующими органами и монополистами государств-членов главного принципа, обеспечивающего честную конкуренцию в газовой сфере союза – установление тарифа при транспортировке газа на общем рынке газа ЕАЭС на уровне, не превышающем аналогичные тарифы для субъектов внутреннего рынка газа.
Заместитель Премьер-министра напомнил, что на состоявшемся 11 декабря 2020 года Высшем Евразийском экономическом совете главы государств поручили выработать согласованные подходы в этом вопросе для рассмотрения на очередном заседании.
Полная версия интервью с заместителем Премьер-министра Игорем Петришенко выйдет в одном из ближайших номеров газеты “Рэспубліка” и на сайте sb.by.
Фото: БЕЛТА
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Беларусь выступает за установление тарифа при транспортировке газа на общем рынке газа ЕАЭС на уровне, не превышающем аналогичные тарифы для субъектов внутреннего рынка газа
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