Беларусь соблюдает нормы международного права и требует аналогичного отношения к себе – Сивец

, – отметил сенатор.Он напомнил, что наша страна стояла у истоков создания Организации Объединенных Наций и по праву входит в число ее учредителей. Беларусь строго придерживается провозглашенных в Уставе ООН принципов и норм международного права и имеет все основания требовать аналогичного отношения к себе со стороны других государств., – резюмировал Сергей Сивец.