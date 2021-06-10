Беларусь соблюдает нормы международного права и требует аналогичного отношения к себе – Сивец

Беларусь призывает все мировое сообщество проявить солидарность с нашей страной в отстаивании суверенного права самостоятельно определять свой путь развития. Такое мнение высказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец, комментируя обращение депутатов всех уровней и сенаторов к международному сообществу в связи с ситуацией вокруг Беларуси, сообщает БЕЛТА.
– На протяжении последнего года Беларусь подвергается беспрецедентному массированному политическому, информационному и санкционному давлению со стороны стран коллективного Запада, которое направлено в конечном счете на социально-экономическую дестабилизацию общества, слом конституционного строя государства и нарушение законных прав и свобод наших граждан. В таких условиях белорусские депутаты и сенаторы просто не могут оставаться в стороне и занимать пассивную, наблюдательную позицию. Мы вынуждены обратиться к мировому сообществу и заострить внимание на деструктивных попытках ряда стран попрать общепризнанные и устоявшиеся принципы и нормы международного права, касающиеся невмешательства во внутренние дела других государств, равноправия и самоопределения народов, недопустимости угрозы силой или ее применения, – отметил сенатор.
Он напомнил, что наша страна стояла у истоков создания Организации Объединенных Наций и по праву входит в число ее учредителей. Беларусь строго придерживается провозглашенных в Уставе ООН принципов и норм международного права и имеет все основания требовать аналогичного отношения к себе со стороны других государств.
– Учитывая исключительную важность и необходимость сохранения зоны геополитической и социальной стабильности в самом центре Европы, призываем все мировое сообщество проявить солидарность с нашей страной в отстаивании суверенного права Беларуси самостоятельно определять свой путь развития на основе соблюдения принципов добрососедства, мира и безопасности, – резюмировал Сергей Сивец.
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Беларусь соблюдает нормы международного права и требует аналогичного отношения к себе – Сивец
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