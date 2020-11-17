Беларусь приостанавливает диалог с ЕС по правам человека и понижает уровень своего представительства в "Восточном партнерстве" до экспертного

Об этом заявил сегодня министр иностранных дел Владимир Макей по итогам совещания у Президента. Глава внешнеполитического ведомства, в частности, отметил, что на совещании обсуждались вопросы взаимодействия Беларуси со всеми геополитическими игроками:
– Мы понимаем, что сегодня, к сожалению, у нас есть определенные трудности и проблемы в наших отношениях с европейскими партнерами и Западом в целом. По нашей оценке, эти трудности носят абсолютно искусственный характер, и здесь налицо явные признаки вмешательства во внутренние дела Беларуси извне.
Владимир Макей высказал сожаление, что некоторые наши партнеры пошли на введение против Беларуси каких-то ограничений.
В частности, речь идет о расширении ЕС персональных санкционных списков.
– Президенту было доложено о наших ответных шагах. Конечно, мы не можем оставлять подобные вещи без ответа, – отметил министр. – Поэтому с нашей стороны также расширены соответствующие санкционные списки с включением туда соответствующих лиц из всех стран Евросоюза.
Владимир Макей также сообщил о том, что было предложено приостановить работу Координационной группы Беларусь – ЕС, в рамках которой обсуждались различные вопросы нашего взаимодействия, в том числе по вопросам в сфере защиты прав человека.
– Мы никогда не отказывались от обсуждения чувствительных вопросов, – сказал глава внешнеполитического ведомства. – Но сегодня мы видим, что эти вопросы абсолютно политизированы. Поэтому мы не видим смысла в том, чтобы продолжать с ЕС диалог по правам человека. Мы приостанавливаем этот диалог. Была также предложена и поддержана участниками совещания идея о понижении уровня нашего представительства в "Восточном партнерстве". Мы видим, что есть попытки также политизировать реализацию ряда инфраструктурных межрегиональных проектов в рамках этой инициативы. Поэтому принято решение о понижении уровня участия Беларуси в этой инициативе до экспертного.
Владимир Макей подчеркнул, что белорусская сторона всегда была настроена и будет настроена на то, чтобы санкционная риторика уходила из повестки дня. Но действия наших партнеров не оставляют нам ничего иного, как адекватно реагировать на недружественные шаги в отношении Беларуси.
– Не мы были инициаторами этих шагов. Мы лишь адекватно реагируем на те негативные заявления и конкретные действия наших западных партнеров, которые связаны с вмешательством во внутренние дела Беларуси. Поверьте, мы заинтересованы, чтобы регион, в котором находится Беларусь, был регионом мира, спокойствия и доброжелательности. Но если кому- то захочется и дальше нагнетать ситуацию (а вы видите, что раздаются призывы со стороны тех, кто уехал из Беларуси в Европу, к ведению экономических санкций), будьте уверены, что эти инициативы в случае их принятия не останутся без ответа. И реакция будет очень чувствительной для наших европейских партнеров, – заявил Владимир Макей.
Фото: БЕЛТА
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Беларусь приостанавливает диалог с ЕС по правам человека и понижает уровень своего представительства в "Восточном партнерстве" до экспертного
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