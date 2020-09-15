В последнюю неделю на Полесье появилось значительное количество паломников из Израиля, которые 19 сентября отмечают Новый год. В канун этой даты они ездят по святым местам, где захоронены праведники еврейского народа. В этом году они, как обычно, стремились попасть в город Умань в Черкасской области Украины, но свои коррективы внес COVID-19. Из-за пандемии хасиды, большая часть которых –граждане Израиля, в Украину попасть не смогли. И в результате значительная их часть оказалась в Беларуси, в том числе в Пинске, говорится в сюжете «Беларусь 1».
– Мы изначально ехали из Израиля в Украину, но нам не разрешили туда въехать, – рассказал паломник Ян Леви. – И мы пока собрались здесь, поближе к границе, чтобы, когда она откроется, мы смогли переехать.
– По имеющейся в Госпогранкомитете информации, на территории приграничных с Украиной районов находится более 1,5 тысячи евреев-хасидов, которые планировали попасть в сопредельное государство в связи с празднованием 19 сентября Нового года по еврейскому календарю. Но Кабинетом министров Украины в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции до 29 сентября текущего года введены ограничения на въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства, – проинформировал официальный представитель ГПК Антон Бычковский.
Несмотря на неожиданный наплыв паломников, власти Пинска оказали им теплый прием и сделали все, чтобы гостям было уютно и комфортно. Хасиды очень благодарны за это. А в местной администрации задумались о возможном развитии религиозного туризма. Более подробно – в сюжете.
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Беларусь приняла паломников из Израиля
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