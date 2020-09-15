Беларусь приняла паломников из Израиля

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, – рассказал, – проинформировалНесмотря на неожиданный наплыв паломников, власти Пинска оказали им теплый прием и сделали все, чтобы гостям было уютно и комфортно. Хасиды очень благодарны за это. А в местной администрации задумались о возможном развитии религиозного туризма. Более подробно – в сюжете.