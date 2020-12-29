Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.57
EUR: 3.15
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Беларусь получит 20 миллионов долларов от Фонда ОПЕК для здравоохранения

Беларусь получит 20 миллионов долларов от Фонда ОПЕК для здравоохранения

Беларусь и Фонд международного развития ОПЕК подписали кредитное соглашение, предусматривающее предоставление стране займа в сумме $ 20 млн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.


Согласно условиям кредитного соглашения средства займа будут направлены на реализацию мер, связанных с поддержкой системы здравоохранения Беларуси, улучшением потенциала этой сферы, а также уменьшением рисков в связи с COVID-19.

Фонд международного развития ОПЕК – международный финансовый институт, созданный в 1976 году странами – членами Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Лукашенко вручил государственные награды
Состояние актрисы Алисы Фрейндлих стабильно тяжелое
Более 200 детей стали участниками благотворительного новогоднего праздника, организованного Федерацией профсоюзов
Головченко: Беларусь с запуском первого блока АЭС экономит на закупках газа около 750 тысяч долларов в день
В новом клипе Бузовой Киркоров и Рудковская сыграли неблагополучную семью
Минэкономики приняло участие в благотворительной акции «Наши дети»
На Гомельщине фиксируют рост вымогательств в социальных сетях
Турчин и Каранкевич поздравили жителей г. п. Кривичи с праздниками и пуском природного газа
В Хорватии произошло землетрясение магнитудой 6,3
В Гомеле на городском маршруте курсирует троллейбус в новогоднем убранстве
мнение
Сергей КАНАШИЦ
Прохиндиада
Умер Пьер Карден
Ни себе, ни людям. Что нельзя дарить на Новый год
Беларусь и Пакистан обсудили конкретные пути наращивания сотрудничества
Столичную организацию "Белой Руси" на Всебелорусском народном собрании представят 75 делегатов
Головченко: Беларусь договорилась по нефти и газу на выгодных для себя условиях
В Рогачевском районе водитель присвоил тонну зерна
Столичная милиция во время праздников будет нести службу в усиленном режиме
Шерстнев: хочется, чтобы из каждого ребенка вырос настоящий гражданин своей страны
Министр финансов Юрий Селиверстов принял участие в праздничной программе детской деревни «Истоки»
В Бресте прошла областная новогодняя елка
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
С утреца
Биржа: доллар подешевел, евро и российский рубль подорожали
Дед Мороз, сладости и шоу. Губернаторская елка в Могилеве получилась яркой и интересной
"Сенсации", или Как "Наша Нiва" делает это. В Минске продолжился суд по иску милиционера к НН
ДТП в Чериковском районе: в результате столкновения двух микроавтобусов пострадали три человека
На Минщине планируют активизировать и упростить продажу участков под строительство в регионах
Новые тарифы на электроэнергию для крупных промышленных потребителей будут действовать с 1 января
Беларусь получит 20 миллионов долларов от Фонда ОПЕК для здравоохранения
Игорь Петришенко поздравил воспитанников детского дома № 7 в рамках акции «Наши дети»
Новогодний утренник в стиле милитари: в рамках акции «Наши дети» воспитанников Белыничской вспомогательной школы-интерната поздравили пограничники
Миноблисполком разработал комплекс мер по увеличению роста заработной платы
мнение
Всеволод ШИМОВ
Арабская весна: 10 лет турбулентности
В 2020 году в стране утонули 374 человека
Ермакова: опыт старшего поколения важен для молодежи
«5-звездочный отель» для студентов открыли в Витебске
Губернатор Турчин: мы должны учиться и уметь жить по средствам
Министр юстиции Олег Слижевский поздравил Березковскую детский сад-школу во время акции «Наши дети»
Более 83 тысяч новогодних деревьев продано лесхозами на елочных базарах
В Могилеве на маршрут из-за непогоды не вышел ни один троллейбус
Батура избран председателем совета старейшин при Президиуме СР
Прогноз погоды на 30 декабря: дожди, гололедица и от -1 °С до +7 °С
Совет старейшин – Всебелорусскому народному собранию
мнение
Сергей МИХОВИЧ
На тракторе сеют хлеб
В Минске маршрутка сбила пешехода на переходе
«Все,переезжаю в Антарктиду!» - россияне шутят над аномальными морозами. В Сибири до - 50
«Это широкомасштабный проект»: первые медики вакцинировались от коронавируса в 5-й столичной поликлинике
Авторы
СКАНИРУЙТЕ