Беларусь и Фонд международного развития ОПЕК подписали кредитное соглашение, предусматривающее предоставление стране займа в сумме $ 20 млн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Согласно условиям кредитного соглашения средства займа будут направлены на реализацию мер, связанных с поддержкой системы здравоохранения Беларуси, улучшением потенциала этой сферы, а также уменьшением рисков в связи с COVID-19.
Фонд международного развития ОПЕК – международный финансовый институт, созданный в 1976 году странами – членами Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
Фото: БЕЛТА
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Беларусь получит 20 миллионов долларов от Фонда ОПЕК для здравоохранения
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