Беларусь планирует принять две миссии МАГАТЭ в текущем году. Об этом журналистам сообщил первый заместитель начальника Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзора) Леонид Дедуль в пресс-центре БЕЛТА.
"Следующая международная инспекция планируется в июне-июле. Это будет миссия МАГАТЭ по физзащите. В конце года, если эпидемиологическая обстановка не окажет влияния, планируется приезд миссии МАГАТЭ по оценке регулирующей деятельности. Беларусь демонстрирует открытость, мы приглашаем зарубежных экспертов", – сказал Леонид Дедуль.
"Эксперты отмечают, что у нас есть положительные практики, которые могут со стороны МАГАТЭ рекомендоваться другим странам-новичкам. Мы стараемся шагать в ногу со временем", – подчеркнул представитель Госатомнадзора.
БелАЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту "АЭС-2006" вблизи Островца.
Фото: БЕЛТА
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Беларусь планирует принять две миссии МАГАТЭ в этом году
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