Это произошло в ходе телефонного разговора министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с членом Федерального совета, главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Собеседники обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и возможности для дальнейшего развития конструктивного диалога между двумя странами.
Как отметили в ведомстве, Владимир Макей подчеркнул бесперспективный и разрушительный характер санкций как инструмента внешней политики в сегодняшнем взаимозависимом мире.
Также был подтвержден значительный потенциал равноправного и прагматичного сотрудничества обеих стран.
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Беларусь и Швейцария обсудили возможности для дальнейшего развития конструктивного диалога
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