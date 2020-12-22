Беларусь и Швейцария обсудили возможности для дальнейшего развития конструктивного диалога

Собеседники обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и возможности для дальнейшего развития конструктивного диалога между двумя странами.Как отметили в ведомстве, Владимир Макей подчеркнул бесперспективный и разрушительный характер санкций как инструмента внешней политики в сегодняшнем взаимозависимом мире.Также был подтвержден значительный потенциал равноправного и прагматичного сотрудничества обеих стран.