Беларусь и Россия обсудили научно-техническое и инновационное сотрудничество

Беларусь и Россия планируют активизировать двухстороннее научно-техническое и инновационное сотрудничество прежде всего в рамках реализации новых программ и проектов Союзного государства. Об этом шла речь сегодня на заседании Комиссии по формированию единого научно-технологического пространства Союзного государства под руководством председателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александра Шумилина и заместителя министра науки и высшего образования России Натальи Бочаровой. Подробности сообщили в пресс-службе ГКНТ.
Сообщается, что в ходе заседания стороны рассмотрели ряд вопросов, в том числе примерный перечень приоритетных научно-технологических и инновационных программ и проектов Союзного государства, типовые положения по распределению прав на объекты интеллектуальной собственности, а также проект нового межправительственного соглашения о научно-техническом сотрудничестве.
«Действующее соглашение подписано в феврале 1996 года и, безусловно, требует актуализации. Предполагается, что Беларусь и Россия доработают проект нового соглашения и проведут процедуры внутригосударственного согласования в странах в первой половине 2022 года», – пояснили в пресс-службе.
Как подчеркнул Александр Шумилин, «в условиях цифровизации всех сфер жизнедеятельности общества, появления новых перспективных направлений в научно-техническом и инновационном сотрудничестве нам просто необходимо актуализировать наше соглашение о научно-техническом сотрудничестве». По его словам, новый документ позволит нацелить ученых и специалистов на развитие прогрессивных и инновационных технологий как в Беларуси, так и в России.