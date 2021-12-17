Беларусь и Россия обсудили научно-техническое и инновационное сотрудничество

Сообщается, что в ходе заседания стороны рассмотрели ряд вопросов, в том числе примерный перечень приоритетных научно-технологических и инновационных программ и проектов Союзного государства, типовые положения по распределению прав на объекты интеллектуальной собственности, а также проект нового межправительственного соглашения о научно-техническом сотрудничестве.пояснили в пресс-службе.Как подчеркнул Александр Шумилин,По его словам, новый документ позволит нацелить ученых и специалистов на развитие прогрессивных и инновационных технологий как в Беларуси, так и в России.