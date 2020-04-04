Беларусь и Россия обмениваются сведениями о невыездных гражданах — МВД

Беларусь предоставила России более чем 90 тысяч записей о гражданах нашей страны, в отношении которых действуют ограничения на выезд. Об этом сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.





Эта информация предоставляется для соответствующего банка данных Российской Федерации. Работа проводится в рамках реализации межправительственных соглашений Беларуси и России об обмене сведениями о гражданах, в отношении которых действуют ограничения на выезд, отметили в МВД.

Формирование общего списка граждан, право на выезд которых ограничено, необходимо для недопущения выезда таких лиц в третьи страны и предотвращения угрозы национальной и общественной безопасности Союзного государства, подчеркнул Бегун.